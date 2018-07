Santa Casa faz rifa de carro para não fechar em Tietê-SP

A Santa Casa acumula dívida de R$ 11 milhões e vinha operando com déficit mensal de R$ 200 mil. O interventor Paulo Malta vem recorrendo a campanhas de doações, festas e jantares beneficentes para angariar fundos e reduzir o déficit. A rifa é outra iniciativa da equipe que administra o hospital. Cada cupom será vendido a R$ 20 e a expectativa de receita é de R$ 200 mil. O sorteio será feito com base no resultado da loteria federal do dia 16 de junho e, além do carro, estão previstos outros prêmios, inclusive uma conta poupança no valor de R$ 2 mil.