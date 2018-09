Santa Casa pede doação de nota fiscal para projeto Para financiar a construção do novo centro de medicina paliativa infantil, a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, realiza a campanha Cupom é Vida. Os interessados em participar podem depositar suas notas fiscais sem o número do CPF nas urnas da Santa Casa e de outros pontos de arrecadação (veja em www.santacasasp.org.br). Também é possível doar os créditos do programa Nota Fiscal Paulista na hora do resgate, transferindo o valor disponibilizado pelo governo do Estado em favor da Santa Casa.