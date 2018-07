Santa Casa quer saída de sem-teto de imóvel

Mas as famílias reclamam que reforçaram os cuidados com a higiene e não têm para onde ir. As queixas em torno da ocupação já existem há pelo menos quatro anos. O prédio é de 1940 e pertence ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Fica no mesmo terreno do ambulatório, inaugurado em 2005. Abandonado há pelo menos seis anos, já abrigava moradores e mendigos desde 2007.

Em setembro de 2009, a direção da Santa Casa resolveu, por conta própria, fechar com tapumes toda a volta do imóvel, como forma de reduzir os incômodos que o espaço causava aos pacientes e aos funcionários da instituição. A sujeira atraía a presença de pragas, como ratos e baratas, explica o provedor da entidade Kalil Rocha Abdalla. A ação não resolveu o problema. "O INSS entrou com ação de reintegração de posse contra nós, e tive de tirar os tapumes. Logo depois, ocuparam de novo."

A ocupação tem levado transtornos ao atendimento do laboratório, que faz cerca de mil consultas por dia. "Há dias com odor muito forte e a presença de moscas e insetos", afirma a diretora técnica Maria Dulce Cardenuto. Em março, consultas e exames tiveram de ser desmarcados por causa da invasão de insetos.

A Justiça expediu em março despacho de reintegração de posse e o prédio deveria ter sido esvaziado até abril. Segundo o INSS, a Justiça está analisando a melhor data, em conjunto com a Polícia Militar, para fazer a reintegração de posse. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.