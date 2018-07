Santa Casa tinha 36 enfermeiros ilegais, diz Coren-RJ

Os funcionários tinham registros provisórios, e não definitivos, como exige o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen). Nesta quinta-feira, o Coren recebeu da Santa Casa o nome da técnica de enfermagem suspeita de ter injetado sopa na veia da aposentada Ilda Vitor Maciel, de 88 anos, na noite deste domingo (07). Ilda estava internada desde o dia 27, após ter sofrido um derrame cerebral. O hospital afirma que a morte não tem relação com a troca de sondas, ocorrida 12 horas antes - a alimentação, que deveria ter sido injetada pelo nariz para seguir até o estômago por um tubo, foi colocada direto na veia da paciente. O erro foi denunciado por parentes.

O laudo da necropsia, que deverá apontar a causa, só ficará pronto em um mês. A aposentada sofreu convulsões e embolia pulmonar. A Santa Casa foi notificada pelo Coren-RJ a apresentar até segunda-feira (15) toda a documentação referente ao atendimento. "Agora, vamos iniciar o procedimento para comprovar se de fato houve erro e se ele contribuiu para a morte", disse a coordenadora de Fiscalização do Coren, Ana Tereza Souza. De acordo com o conselho, havia apenas um enfermeiro supervisor para todo o hospital, que tem 200 leitos, e três técnicos de enfermagem de plantão no domingo.