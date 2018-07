Santa Catarina anuncia prejuízos em mais 3 municípios A Defesa Civil de Santa Catarina anunciou, na tarde de hoje, prejuízos em mais três municípios - Itapoá, Fraiburgo e Tangará - afetados pelas chuvas que atingem o Estado desde segunda-feira. Com isso, já chegam a nove as cidades novamente prejudicadas pelos temporais. Na segunda-feira, a cidade de Fraiburgo foi prejudicada com chuvas de granizo, as quais danificaram 70 residências e 15 prédios comerciais. O número de desabrigados e desalojados não foi informado. A chuva de granizo também prejudicou Tangará, município que teve sua fruticultura afetada. As principais produções são de pêssego, maçã, milho, feijão e cebola. Itapoá registrou enxurradas e inundações hoje, deixando 100 desalojados e 25 desabrigados. O número de residências afetadas ainda não foi divulgado. As chuvas que atingem o Estado desde novembro já deixaram 128 mortos. Vinte e duas pessoas continuam desaparecidas.