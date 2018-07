Santa Catarina já registra 41 casos de leptospirose

A Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde confirmou nesta quarta-feira, 10, mais 20 casos de leptospirose em Santa Catarina. Com isso, passou para 41 o total de pessoas infectadas nos municípios castigados pelas chuvas. Os dados referem-se ao período de 22 de novembro até esta quarta, 10. Outras 260 notificações estão em análise. Já foram descartadas 181 suspeitas. Veja também: Blumenau tem novos deslizamentos de terra Ministério da Saúde libera R$ 100 mi para SC Saiba como ajudar as vítimas das chuvas IML divulga lista de vítimas identificadas Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas Joinville concentra o maior número de ocorrências confirmadas: 12. Em segundo e terceiro, aparecem Itajaí e Camboriú, com 8 e 3 moradores com a doença, respectivamente. As cidades de Balneário Camboriú, Itapoá, Palhoça e Tijucas registraram dois casos, cada uma. Completam a lista os municípios de Brusque, Navegantes, Timbó, São Francisco do Sul, São João Batista, Santo Amaro da Imperatriz, Biguaçu, Florianópolis, Rio dos Cedros e Jaraguá do Sul.