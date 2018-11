Santa Catarina registra 0ºc nesta sexta-feira

Na mesma região, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou uma temperatura mínima de 2,6ºC em Urubici e 4ºC em São Joaquim. O frio intenso também foi sentido na serra gaúcha, onde a temperatura baixou para 5,1ºC em Vacaria e em São José dos Ausentes, segundo a Climatempo.

Quase todas as áreas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e também o oeste e o sul do Paraná amanheceram com temperaturas próximas e até abaixo dos 10ºC. Esta forte massa polar que entrou no Sul do Brasil ainda será sentida na Região no fim de semana, mas com menor intensidade, de acordo com a Climatempo.

Chuvas

Ontem, segundo o Ciram, o choque de uma massa de ar quente e seco, junto com a chegada de uma frente fria, resultou em aumento rápido da nebulosidade, provocando pancadas de chuva com bastante trovoadas entre tarde e noite em toda santa Catarina, com temporal, rajadas fortes de vento e queda de granizo, com registros nas regiões do Extremo Oeste, Oeste, Meio Oeste, Litoral Sul e Grande Florianópolis, onde houve prejuízos materiais especialmente na agricultura.

O maior volume de precipitação foi registrado na cidade de Araranguá (Litoral Sul), onde choveu 16mm, seguida de Florianópolis, onde foram registrados 15,5mm de precipitação. Além da chuva, ventos fortes atingiram o Estado, com rajadas constantes entre o final da tarde e início da noite variando entre 50 a 90km/h, ultrapassando os 100km/h em Araranguá, no sul catarinense.