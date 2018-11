Santa Catarina tem abril mais chuvoso desde 1998

Chuva abre buraco e interdita trecho de rodovia BR-153

SÃO PAULO - As chuvas que atingem a região Sul do País já deixam 37 cidades de Santa Catarina em estado de emergência. Bastaram quatro dias para que este abril se tornasse o mais chuvoso no Estado desde 1998 - ano em que, assim como está ocorrendo em 2010, também houve influência do fenômeno El Niño, que provoca períodos de intensa precipitação no Sul do país.

Além disso, 45 municípios paranaenses foram afetados pelos temporais desde a noite da última quarta-feira, segundo a Defesa Civil do Estado. Já passa de 15 mil o número de desabrigados e desalojados nos dois Estados.

No Paraná foram contabilizados 246.951 pessoas que sofrem com algum tipo de problema causado pelas chuvas, 1.357 desabrigadas - as que perderam tudo e necessitam de abrigos públicos - e 8.811 desalojadas - pessoas que podem contar com a ajuda de vizinhos e parentes -, com 3.645 residências afetadas.

As regiões que mais sofrem com a chuva são a oeste, sudoeste, centro-sul, metropolitana de Curitiba e litoral paranaense. Os municípios afetados são: Almirante Tamandaré, Araucária, Barracão, Bom Jesus do Sul, Braganey, Campina Grande do Sul, Campo Mourão, Cascavel, Céu Azul, Chopinzinho, Colombo, Coronel Vivída, Curitiba, Flor da Serra do Sul e Francisco Beltrão.

Também estão com problemas General Carneiro, Guamiranga, Guaratuba, Imbituva, Irati, Manfrinópolis, Manoel Ribas, Marmeleiro, Marechal Cândido Rondon, Morretes, Palmas, Pato Branco, Paranaguá, Piraquara, Pinhais, Porto Amazonas, Prudentópolis, Quatro Barras, Rio Branco do Sul, Rio Negro, Salgado Filho, Santa Tereza do Oeste, São Jorge do Oeste, São José dos Pinhais, São João, São Mateus do Sul, Teixeira Soares, Toledo, Vera Curz do Oeste e União da Vitória.

Buraco

As chuvas abriram um buraco que interdita parcialmente a BR-153, na altura do quilômetro 2, entre as cidades de Erechim, no Rio Grande do Sul, e Concórdia, Santa Catarina, nesta terça. O trânsito no local flui em meia pista.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a rachadura começou na segunda-feira, e se agravou nesta terça, em razão da continuidade das chuvas. Ainda não há previsão para o início das obras de reparo na estrada.

Santa Catarina

No Estado catarinense, a população afetada já chega a 138.900. O relatório da Defesa Civil do Estado divulgado nesta tarde revela que Santa Catarina tem 6.429 pessoas desalojas, 747 desabrigadas e 10 feridos. Dentre os ferido, 4 estão em Barra Velha, 3 em Penha, 2 em Porto União e 1 em Ipumirim.

Escolas de vários municípios suspenderam as atividades, deixando cerca de 25.000 estudantes sem aulas.

As cidades em emergência são: Anchieta, Apiúna, Balneário Barra do Sul, Bela Vista do Toldo, Caçador, Calmon, Concórdia, Doma Emma, Ipumirim, Itaiópolis, Iomerê, Jaborá, Lebon Régis, Lindóia do Sul, Matos Costa, Nova Itaberaba, Palma Sola, Penha, Presidente Castelo Branco, Princesa, Rio das Antas, Rio do Campo, Rio Negrinho, Romelândia, Santa Terezinha, São José do Cedro, Seara, Taió, Timbó Grande, Videira, Xavantina, Xaxim.

