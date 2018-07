Santa Catarina tem mais 10 mortes por gripe A

Um novo boletim divulgado nesta quinta-feira, 19, pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina aponta que o vírus H1N1 foi responsável pela morte de mais 10 pessoas neste ano, alcançando o total de 62 vítimas e 685 casos diagnosticados.

Entre as vítimas, apenas uma não apresentava outras doenças associadas e duas eram pacientes maiores de 65 anos. O relatório não informa se os pacientes estavam vacinados. O novo boletim mostra ainda que Santa Catarina segue com o maior número de mortes associadas à gripe A neste ano.

O Rio Grande do Sul registrava 33 mortes até a última segunda-feira e o Paraná somava 23 mortes no período. Mesmo com o novo boletim de SC, o Paraná é o Estado com o maior número de casos diagnosticados, 760. O Rio Grande do Sul deve atualizar os números referente à gripe A até o final desta quinta-feira.