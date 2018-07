Santa Maria silencia no dia seguinte à tragédia No dia seguinte à tragédia que matou 231 pessoas em uma boate de Santa Maria, a cidade da região central do Rio Grande do Sul mantinha um clima de tristeza, consternação e luto. Diversas lojas permaneceram fechadas nesta segunda-feira. Outras abriram, mas exibiram algum sinal de pesar, como faixas pretas em suas vitrinas. Os clubes avisaram que não promoverão bailes de carnaval neste ano.