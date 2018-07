Santa Teresa, no RJ, terá ônibus a partir de novembro Os ônibus que irão substituir os bondes de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, entram em operação no dia 7 de novembro, segundo informou hoje a Secretaria Municipal de Transportes. A resolução publicada no Diário Oficial do Município é um complemento dos decretos 34.570 e 34.583, ambos publicados em outubro, que estabelece a criação de dois serviços eventuais de transporte coletivo, em Santa Teresa, operados por miniônibus. Os veículos terão capacidade para 35 passageiros e a passagem custará R$ 0,60.