Santander Brasil lança novo pagamento online com reconhecimento facial

O Santander Brasil está lançando no mercado, junto com a Mastercard e a varejista online Dafiti, as tecnologias de biometria digital e de reconhecimento facial para autenticação de pagamentos online.

A chamada Identity Check Mobile, já usada em 14 países, deve ser disponibilizada no país no primeiro trimestre de 2018. Após teste com funcionários iniciado em agosto, o banco expandiu o piloto para 120 mil clientes.

“Escolhemos clientes Santander que já tinham feito alguma compra com a Dafiti”, disse à Reuters o superintendente-executivo de Cartões do Santander Brasil, Rodrigo Cury, para quem a solução deve incrementar a segurança das operações.

Em 2017 até novembro, as transações online com cartões do Santander Brasil cresceram 40% na comparação anual. Simultaneamente, o Santander Brasil tem investido 2 bilhões de reais por ano em tecnologia.

Além do Brasil, a Mastercard também desenvolve um projeto piloto da Identity Check Mobile no México, disse o vice-presidente de desenvolvimento de negócios da companhia, Paulo Frossard, sem detalhar o custo de implementação da tecnologia.Conforme Frossard, o cadastro da biometria será feito diretamente pelo aplicativo, compatível com os sistemas Android e iOS, e exigirá autorização do banco. “Além da autenticação biométrica e facial, (a tecnologia) também valida o smartphone que o consumidor está utilizando”, disse.

Frossard diz que a solução pode elevar o total de transações com cartão de débito, além de reduzir o risco de fraudes.