Santander pode superar o Bradesco em valor de mercado

O valor de mercado do Santander na BM&FBovespa pode superar R$ 100 bilhões após a oferta pública de ações. Se o montante se confirmar, a filial brasileira do banco espanhol ultrapassará o Bradesco, cujo valor de mercado é de R$ 95,9 bilhões, e se tornará a segunda maior instituição financeira do País, atrás apenas do Itaú Unibanco, que vale R$ 141 bilhões.

É importante ressaltar que a ascensão se daria nesse critério, que multiplica o valor da ação pela quantidade de papéis em circulação. Levando em conta o número de clientes e os ativos totais, o Bradesco ainda permanece na frente.

Segundo o analista de bancos da Lopes Filho Corretora, João Augusto Frota Salles, a operação brasileira do Santander vale hoje R$ 88,4 bilhões. Se o preço do papel na oferta pública ficar no meio do intervalo sugerido pelos estruturadores da operação (entre R$ 22 e R$ 25), o valor adicional seria de R$ 12,3 bilhões. Salles ressalta que, hoje, apenas 2% do capital do banco é negociado na bolsa brasileira. Com a operação, esse porcentual chegará perto de 18%.

Um dos compromissos que o banco assumiu com a BM&FBovespa, aliás, prevê ao menos mais uma oferta pública em um prazo de até cinco anos. Isso porque a instituição precisará atingir os 25% de ações em circulação no mercado, nível mínimo exigido no Nível 2 de governança corporativa da bolsa.

Na oferta atual, o Santander vai vender units (recibos de ações) que equivalem a 55 ações ordinárias e 55 preferenciais. Segundo o documento, a bolsa deu inicialmente uma carência de três anos para que o free float (ações em negociação no mercado) mínimo seja atingido. O prazo pode ser prorrogado em mais dois anos caso o Santander apresente um plano para atingir esse nível.

Os recursos que entrarão no caixa do Santander serão utilizados para expansão dos negócios no Brasil. Para isso, a instituição pretender abrir 600 agências até 2013 (atualmente são 2.091) e elevar as concessões de crédito.

No prospecto preliminar, o Santander confirma que clientes e funcionários terão prioridade na oferta. Do total a ser distribuído na oferta principal, 5% serão destinados aos funcionários e administradores do banco e 10% aos clientes da instituição (Santander e Real).

Essa condição especial deve ser explicitada no momento do pedido de reserva, que vai do dia 28 de setembro a 5 de outubro. Serão considerados clientes aqueles que em 5 de outubro tenham conta no Santander ou Real, registrando essa informação no pedido de reserva. No caso de funcionários, eles devem ter vínculo empregatício com o banco ou qualquer subsidiária em 28 de setembro.

O presidente mundial do Santander, Emilio Botín, apresentou ontem, em um hotel de luxo da zona sul de São Paulo, essas e outras informações a grandes investidores. Mais tarde, durante evento que comemorou o 75º aniversário de fundação da Universidade de São Paulo (USP), Botín afirmou que a oferta na BM&FBovespa é "uma grande operação", que será "importante" para o banco e para o Brasil.

REAÇÃO

Na avaliação preliminar de profissionais de mercado, as ações da filial do banco espanhol foram avaliadas por valores próximos dos maiores bancos privados brasileiros. Para alguns deles, porém, o preço deveria ter saído menor, uma vez que o Santander historicamente possui rentabilidade inferior.

"O investimento teria de levar em consideração a perspectiva de que o banco consiga apresentar um crescimento de lucro e rentabilidade superior ao dos concorrentes", diz um gestor de fundos que prefere não se identificar.

A maior procura pelas ações do Santander, porém, deve vir do exterior. Segundo um profissional de mercado ligado a um grande banco, a oferta tem um dos grandes atrativos para o investidor estrangeiro: liquidez em bolsa. "Além disso, trata-se de uma forma de apostar no crescimento da economia brasileira pelo crédito."

Segundo o prospecto da oferta, o Santander Brasil teve lucro líquido de R$ 2,445 bilhões no primeiro semestre, o que representou cerca de 20% do resultado do grupo no mundo.

COM EFE E VINÍCIUS PINHEIRO