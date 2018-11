Santas Casas conseguem reduzir custos com plataforma de compra conjunta Unidades de saúde ligadas à Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo (Fehosp) encontraram na utilização de uma plataforma eletrônica em comum para compras conjuntas um novo caminho para tentar diminuir seus custos e equilibrar as finanças. Cinco hospitais formaram o primeiro grupo de compras conjuntas da federação e encomendaram há cerca de um mês 30 itens em uma compra de R$ 300 mil, com uma economia de 10% em comparação ao que pagariam se realizassem a compra separadamente.