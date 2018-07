Santas Casas exigem reajuste e ameaçam parar As mais de 2 mil Santas Casas e hospitais filantrópicos do País deram nesta segunda-feira um prazo de 60 dias para o governo federal reajustar os valores da tabela de procedimentos do Sistema Único de Saúde (SUS), sob risco de reduzirem o atendimento ou até mesmo fecharem as portas.