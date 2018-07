Santo André: 7.ª vitória seguida O Santo André, vice-líder do Campeonato Paulista, agora com 30 pontos ? dois a menos que o líder Santos ?, goleou na noite de ontem o Botafogo, de virada, por 4 a 1 e passou a ter, ao lado da equipe santista, o melhor ataque da competição, com 33 gols. De quebra, o time emplacou sua sétima vitória seguida. Com a derrota, o Botafogo caiu da 3.ª para a 5.ª colocação, e deixou o G-4.