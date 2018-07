Santo André-SP ganha planetário mais moderno do País

Com uma cúpula de 18 metros, trata-se do segundo maior planetário do Brasil em operação, ficando atrás apenas do planetário do Rio (23 metros), e igualando o do Ibirapuera. Quem for conferir o planetário poderá ver a reprodução de 6 mil estrelas ao mesmo tempo, com brilho, cores e cintilações muito semelhantes ao natural.

O projetor instalado no planetário foi fabricado pela empresa alemã Carl Zeiss e usa um sofisticado sistema de automação eletromecânica, combinado com aparato ótico de alta qualidade. Graças a esse mecanismo, as estrelas e os planetas são projetados sobre uma cúpula em formato hemisférico. Acomodada em 247 poltronas - e 13 espaços para cadeirantes -, a plateia tem a sensação de observar o céu de uma maneira muito próxima. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.