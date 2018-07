Santo André vence Portuguesa e fica a um ponto do líder A Portuguesa até que correu, marcou e atacou, mas o esforço não foi suficiente para conter o Santo André na noite de ontem, e acabou derrotada por 2 a 0. Acleisson, contra, e Rodriguinho fizeram para o time do ABC, que ficou a apenas 1 ponto do líder Santos (25 a 24). A Lusa se manteve em 9.º, com 15.