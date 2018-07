Santo Antônio de Posse-SP se prepara para cubanos

O município pediu 15 médicos e na primeira fase do programa nenhum dos inscritos escolheu a localidade, que pena com a falta de generalistas na rede. "Somos uma cidade com muitos idosos e, por isso mesmo, precisamos de generalistas na rede para promover a promoção e a prevenção", afirmou.

Em Posse, as duas unidades da zona rural do Programa Saúde da Família (PSF) não têm médicos. "Os médicos foram saindo e não conseguimos repor. Até abrimos concurso, mas não teve procura", afirmou. Dos quatro PSFs que funcionam na área urbana, em apenas um há médico generalista. "Especialista, até temos, mas o maior problema é com o generalista", disse Vânia, que afirmou ter cerca de 40 médicos na rede. Sem hotel na cidade, a prefeitura corre para acolher os médicos. "Vamos cuidar de tudo para que eles sejam bem recebidos."