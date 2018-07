Santo Antônio do Sudoeste decreta estado de emergência O município de Santo Antônio do Sudoeste (PR) decretou estado de emergência na tarde desta sexta-feira devido às fortes chuvas que caíram na região nos últimos dias. Além disso, subiu de 11 para 13 o número de cidades atingidas e que passaram a receber auxílio da Defesa Civil do Paraná, conforme o último boletim divulgado pelo órgão. Mesmo com 2.900 pessoas atingidas, o município com maiores problemas continua sendo Foz do Iguaçu, com 3.516 afetados pela chuva. No total, 11.557 pessoas foram atingidas pela instabilidade da região.