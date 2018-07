Santorum avança, mas Romney se mantém na frente em New Hampshire

Santorum, ex-senador pela Pensilvânia, tinha 11 por cento de apoio em relação aos 8 por cento anteriores entre os prováveis eleitores na primária de New Hampshire, segundo uma pesquisa de intenção de votos da 7 News/Suffolk University conduzida na quarta e quinta-feiras.

A primária de New Hampshire na terça-feira será a segunda de uma série de disputas eleitorais para escolher o indicado republicano que enfrentará o presidente democrata Barack Obama na eleição de novembro.

Desde que terminou pouco atrás de Romney no caucus (eleição primária) de Iowa na terça-feira, Santorum passou à frente de Newt Gingrich, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, e do ex-governador de Utah John Huntsman na pesquisa de New Hampshire.

Romney, ex-governador do vizinho Estado de Massachusetts, tinha 40 por cento de apoio, um ponto percentual a menos do que no dia anterior. O apoio para o deputado do Texas Ron Paul caiu para 17 por cento, dos 18 por cento registrados anteriormente.

Gingrich ganhou dois pontos, passando a 9 por cento. Huntsman, que recebeu o apoio do jornal Boston Globe na quinta-feira, tinha 8 por cento, contra 7 por cento anteriormente. Um por cento dos eleitores apoiava o governador do Texas, Rick Perry, e 15 por cento continuavam indecisos.

A pesquisa baseia-se em entrevistas por telefone com 500 prováveis eleitores nas primárias republicanas e tem uma margem de erro de 4,4 pontos percentuais.

