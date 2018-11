Santos Dumont é fechado após problema com táxi aéreo O Aeroporto Santos Dumont, no Rio, foi fechado para pousos e decolagens às 10h45 de hoje por conta de um avião atravessado no meio da pista. De acordo com as primeiras informações da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), a aeronave da Líder Táxi Aéreo, que partiu de Barbacena, em Minas Gerais, teve dois pneus, localizados perto da asa, furados no momento da descida. O aeroporto teve os trabalhos interrompidos por questões de segurança. Dentro da aeronave estavam o comandante e o piloto. Ninguém ficou ferido. Segundo a Infraero, os pneus já foram trocados e a pista principal deve ser reaberta em instantes. Não houve a necessidade de os vôos serem desviados para outros aeroportos, de acordo com a Infraero.