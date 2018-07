Santos Dumont é fechado para retirada de avião

Uma hora após o acidente, que ocorreu por volta das 9h30, apenas a pista auxiliar do aeroporto estava operando, o que provocou cancelamentos e deixou vários voos atrasados. Segundo a Infraero, as operações também foram suspensas na pista auxiliar às 15h12 para o içamento do avião.

Balanço da Infraero mostrava que, até as 15h45, 27 partidas foram canceladas e outras 17 registravam atrasos. Entre as chegadas, 29 foram canceladas e 15 estavam com horários alterados.