Santos Dumont fecha para pousos devido à neblina

Desde a sua abertura, às 6 horas, as condições para pousos estavam prejudicadas devido às condições mínimas de visibilidade. Por este motivo, às 7h17 o aeroporto fechou para pousos. As decolagens são feitas por instrumentos - quando o piloto depende de equipamentos eletrônicos para alinhar a aeronave com a pista.

Três voos - um da TAM, vindo de Recife, um da Gol, chegando de Belo Horizonte, e um da Azul, que partiu de Salvador - foram desviados para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, também no Rio de Janeiro.