Santos Dumont fica mais de 1h fechado para pousos O Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, reabriu para pousos às 10h05 de hoje, mais de uma hora após ser fechado, mas ainda operava com auxílio de instrumentos por volta das 11 horas, segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). O aeroporto foi fechado para pousos às 8h42, por conta do forte nevoeiro que atingiu a região. Neste período, oito vôos foram desviados para o Aeroporto Internacional Tom Jobim. Hoje, os aeroportos de São Paulo também tiveram problemas com neblina. Tanto o Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, como o de Congonhas, na zona sul da capital paulista, operaram por instrumentos durante a manhã. As operações de pousos e decolagens em Cumbica foram interrompidas entre 4h02 e 4h12 em razão da neblina. Segundo a Infraero, um vôo vindo de Lima, no Peru, teve o pouso alternado para Viracopos, em Campinas.