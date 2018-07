Santos Dumont, no RJ, fecha para pousos e decolagens O Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, está fechado para pousos e decolagens na manhã de hoje em consequência do forte nevoeiro que atinge a região. Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o aeroporto interrompeu suas operações às 6h20. Até as 7h38, entre as 12 chegadas programadas para o período, uma foi cancelada e uma registrava atraso.