Santos Dumont, no RJ, fecha por quase uma hora O aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, ficou fechado para pousos e decolagens por conta da chuva e nevoeiro entre as 17h10 e 17h58 de hoje, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Por volta das 18 horas, dos 126 voos programados para hoje, seis estavam atrasados, outros 54 sofreram atrasos ao longo do dia, e 45 haviam sido cancelados. Na manhã de hoje, o aeroporto precisou suspender os pousos por mais de quatro horas, também por causa da chuva.