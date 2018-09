Santos Dumont reabre após 2 horas de chuva e nevoeiro

Neste período, dez voos foram alternados para o Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim. Do total de 41 chegadas programadas, nove foram canceladas e 14 ficaram atrasadas. Entre as 51 partidas previstas, 11 foram canceladas e 12 sofreram atrasos. As operações de pouso e decolagem estão sendo realizadas com auxílio de instrumentos - quando o piloto necessita de equipamentos especiais para alinhar a aeronave com a pista.