Santos Dumont reabre após queda de jato executivo A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) informou que reabriu as pistas do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, que ficou fechado entre 9h33 e 10h31. Nesse período, os voos foram desviados para o Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim (Galeão). Longas filas foram formadas no setor de embarque do Santos Dumont por pessoas que procuravam táxis. O traslado para o outro aeroporto foi pago pelas companhias aéreas, de acordo com os passageiros.