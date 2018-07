Santos Dumont reabre para pousos; 9 voos são cancelados As operações de pousos foram retomadas no Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, às 9h45 deste sábado, 16. As atividades estavam suspensas por causa da neblina que encobria a região desde às 7h. O aeroporto opera agora com ajuda de instrumentos.