Santos Dumont reabre para pousos e decolagens O Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, reabriu totalmente, para decolagens e pousos, no fim da manhã de hoje. As operações haviam sido totalmente suspensas às 6h20 de hoje. Às 10h15, foram liberadas as decolagens e, 15 minutos depois, as aterrissagens. Desde de então, o terminal funciona com o auxílio de instrumentos. Segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), até 11 horas, dos 28 vôos programados, 11 atrasaram mais de 30 minutos. Ou seja, 39,3% do total. Outros seis foram cancelados (21,4%). Em São Paulo, o Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, apresentava às 11 horas 22 atrasos em 81 vôos programados (27,2%) e três cancelamentos (3,7%). Em Guarulhos, a Infraero registrou 25 atrasos em 80 decolagens (31,3%) e dois vôos cancelados (2,5%).