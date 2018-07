Santos Dumont reabre pista auxiliar, informa Infraero O Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, voltou a realizar às 17h05 de hoje as operações de pousos e decolagens na pista auxiliar, que estava fechada desde as 15h47 para a retirada da aeronave de pequeno porte que caiu no começo da manhã, na Baía de Guanabara. A pista principal continua fechada.