Santos Dumont registra 35 cancelamentos e 42 atrasos O Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, registrou durante toda a manhã e início de tarde 35 voos cancelados e outros 42 atrasados, por conta do acidente com uma aeronave de pequeno porte no começo da manhã desta quinta-feira. Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), no período da meia-noite até as 13h53, foram computados 20 chegadas canceladas e outras 18 com atrasos de mais de meia hora.