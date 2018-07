Santos Dumont será fechado durante sorteio da Copa O Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, ficará fechado no próximo sábado, entre 14 horas e 18 horas, para o sorteio de grupos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2014. A medida, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), foi solicitada pelo Comitê Organizador da Copa para não atrapalhar a transmissão do evento pela TV para mais de 200 países.