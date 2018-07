Santos entra com força total

SANTOS

Com o objetivo de eliminar o jogo de volta, o Santos vai com três atacantes e com o considerado time titular hoje em busca da vitória por dois gols de diferença. Além de Neymar e Paulo Henrique Ganso, que cumpriram suspensão e estão de volta, o técnico Dorival Júnior confirmou Maranhão na lateral-direita, Léo na esquerda e Arouca no meio-de-campo.

"A minha expectativa é positiva. Temos consciência de que a equipe vive um bom momento, mas é preciso respeitar o Naviraiense porque nenhum clube chega à Copa do Brasil por acaso", afirmou Dorival Júnior.

Preocupado em evitar que os elogios e o rótulo de time que joga o futebol mais bonito do Brasil contagiem os jogadores, o técnico pediu ao elenco simplicidade e respeito ao adversário. "É surpreendente o bom ambiente criado em apenas dois meses de trabalho, mas nem por isso deixamos de procurar atingir um grau de comprometimento maior ainda."

Uma das preocupações do treinador foi explicar aos atletas que a competição que começa hoje é bem diferente do campeonato estadual. "A boa campanha no Paulista pode ajudar porque nos dá maior confiança para enfrentar um novo desafio, mas é preciso levar em conta que são campeonatos diferentes", analisou. "Para o adversário não será mais um jogo, mas, sim, uma grande decisão", disse Dorival.S.F.