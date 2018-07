Santos fica longe da Libertadores

Com a derrota para o Atlético-MG por 3 a 1, ontem, no Mineirão, o Santos ficou mais longe da Libertadores de 2010. A equipe segue com 36 pontos, enquanto o Atlético-MG passou a somar 44, em quinto lugar.

O Atlético começou o jogo empurrando o adversário para seu campo. E o gol de abertura não demorou muito a sair. Aos 5 minutos, Evandro aproveitou bola mal rebatida pela zaga santista e chutou no canto direito de Felipe. Apavorado nos primeiros 15 minutos, o Santos ficou vendo o adversário jogar à frente de sua área. E os mineiros foram acumulando chances. Tiveram pelo menos três oportunidades para resolver a partida ainda no primeiro tempo. Em uma delas, Felipe mostrou estar em boa forma e conseguiu salvar, em finalização de Diego Tardelli. Nas outras, de Éder Luís, o chute saiu para fora.

Como as bolas não entraram, o Santos conseguiu se arrumar em campo depois dos 23 minutos. Mesmo assim, o time da casa ainda levou perigo ao gol de Felipe, em chutes de fora da área. O Santos pouco produziu, exceto num cruzamento de Madson. Quase surpreendeu o goleiro uruguaio Carini, que jogou pela 1ª vez em casa. No fim do primeiro tempo, o Atlético ainda chegou a criar mais duas chances. A primeira, com Carlos Alberto e a outra com Diego Tardelli, que tabelou com Éder Luís, mas falhou na finalização.

O volante Emerson admitia que o Santos ficou apavorado nos primeiros minutos. "A equipe estava totalmente perdida,mas depois se equilibrou. Pelo menos no final o time conseguiu chegar um pouco", comentou.

Mas Emerson e também o inoperante Rodrigo Mancha não voltaram para o segundo tempo. Em suas vagas entraram o volante Germano e o curinga Pará. "Sabíamos que o Atlético ia pressionar para buscar o resultados nos primeiros minutos. Ele (o técnico Vanderlei Luxemburgo) pediu mais novimentação. Vamos ver se conseguimos ficar com mais posse de bola", disse Germano.

A segunda etapa começou com um ritmo mais monótono. Dava a impressão de que o Atlético mudaria o estilo, esperando um erro do adversário para fazer o segundo gol. E aos 10 minutos essa falha acabou acontecendo mesmo: Fabão segurou e empurrou Éder Luís dentro da área: pênalti. Diego Tardelli cobrou o pênalti com paradinha no canto esquerdo e ampliou.

E quando, depois das substituições, o Santos tentava reagir, o Atlético decidu a partida, aos 28 minutos: Correa fez grande jogada, livrou-se de dois adversários e lançou no meio para Diego Tardelli. O atacante ganhou na corrida de Fabão e bateu para o gol na saída de Felipe: 3 a 0.

Desde o terceiro gol, o Atlético se acomodou e pagou por isso. Aos 33 minutos, Madson cruzou para a cabeçada certeira de Kléber Pereira, que desencantou depois de mais de um mês sem fazer gol.