Santos pega o Avaí, mas só pensa nas eleições Em ritmo de férias, o Santos visita o Avaí, às 17 horas, em Florianópolis, em jogo que está sendo explorado pelo lado político. A vitória pode render votos e ajudar o presidente Marcelo Teixeira na tentativa de ganhar as eleições do próximo sábado. E a derrota pode ser explorada pela oposição como mais uma prova dos equívocos cometidos no futebol profissional pela atual administração nos dois últimos anos.