Santos quer obrigar responsáveis por imóveis a receber agentes de saúde A prefeitura de Santos, na Baixada Santista, anunciou três novas medidas para intensificar o combate à dengue: um projeto de lei que obriga os responsáveis dos imóveis a receberem os agentes de saúde; uma ação de comunicação com filmes, cartazes; e parceria com as operadoras de telefonia na divulgação de informações e trabalho conjunto com o Exército nos fins de semana. Apenas neste ano, a epidemia de dengue em Santos atingiu 1.433 pessoas, com 10 mortes.