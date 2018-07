Santos recebe Botafogo de olho no G-4

Muda apenas o adversário, mas a obrigação do Santos é mesma a cada rodada: vencer para se manter vivo na luta pela vaga para a próxima Libertadores. O Botafogo, rival de hoje, às 18h30, na Vila Belmiro, tem um desafio ainda maior. Ameaçado pelo rebaixamento, tenta encerrar um jejum de oito jogos sem vitória no Brasileiro.

Com Neymar entre os titulares, o Santos tenta manter a boa sequência na Vila para se aproximar do G-4. O time do técnico Vanderlei Luxemburgo venceu as últimas três em casa, mas ainda está a 5 pontos do objetivo. "Até terminar a competição vamos fazer uma batalha a cada jogo. Estou satisfeito com a possibilidade de classificação para a Libertadores, já que por enquanto não posso brigar por título", afirmou Luxemburgo.

O meio-campo santista terá novamente três volantes, com Germano, Emerson e Rodrigo Souto. Durante a semana, Luxemburgo deu até treino secreto para corrigir defeitos do time e se prevenir contra as duas principais jogadas do adversário: o chute forte de Juninho e a bola colocada de Lucio Flavio nas cobranças de faltas.

Após o coletivo de anteontem, Luxemburgo confirmou as entradas de Pará e Neymar no time. Pará vai pela direita, no lugar de George Lucas, suspenso. Já Neymar volta a ter oportunidade ao lado de Kléber Pereira, no ataque. Um dos preferidos da torcida santista, o meia Madson vai para a reserva. Robson ganhou a chance de substituir Paulo Henrique, que está na seleção sub-20.

Do outro lado, o Botafogo tenta embalar após o triunfo sobre o Atlético-PR por 3 a 2 pela Copa Sul-Americana, a primeira do técnico Estevam Soares na equipe carioca. "Ainda não tivemos uma sequência de vitórias no Brasileiro e precisamos disso para sair da zona de rebaixamento e não voltarmos mais", disse o lateral Alessandro.

Apesar de elogiar seu comandante, Alessandro é um dos que está sob risco de perder a posição de titular. Perseguido pela torcida, o jogador deve ceder lugar a Tiaguinho. Na ala esquerda, o jovem Gabriel ganhou a posição com boa atuação contra o Atlético-PR.