Santos-SP multa Odebrecht e exige recuperação de rio

Parte do aterro das obras de construção de uma ponte se rompeu no último sábado, dia 16. Com isso, cerca de 5 mil metros quadrados de material da margem de restinga foi levado para o rio. Representantes da empresa estiveram reunidos hoje com o secretário de Meio Ambiente, Fábio Nunes, e técnicos da Semam, em atendimento à intimação da prefeitura.

Foi acertada a elaboração de um plano de recuperação da área degradada na ocasião. Até o final deste mês, a empresa deve entregar o estudo. O prazo previsto é de 45 dias. Parte do rio foi interditado para a navegação em função dos trabalhos de desassoreamento por medida de segurança. A empresa já começou a retirar o material depositado no rio. Até quarta-feira, 20, deverá ocorrer a liberação parcial do rio. O leito do rio não chegou a ser totalmente interditado, informa a prefeitura.

As obras no local fazem parte da construção do Terminal da Empresa Brasileira de Terminais Portuários (Embraport), informa a prefeitura. A obra possui licença ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).