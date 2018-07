Santos tem menos pobres no País, indica IBGE Com 418 mil habitantes concentrados nos 39,4 quilômetros quadrados da área insular (contando a parte continental pouco habitada são 271 km quadrados), Santos é a cidade brasileira com menos pobres. Segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgada ontem, apenas 4,6% dos moradores do município da Baixada Santista, a 72 quilômetros da capital paulista, estão na linha da pobreza e consomem até R$ 149,78 por mês. No País, Belo Horizonte vem logo atrás de Santos, com 5,4% da população pobre, seguida por Águas de São Pedro (SP), Senador José Bento (MG) e mais seis municípios gaúchos, todos com menos de 3 mil habitantes. No Estado de São Paulo, atrás de Santos e Águas de São Pedro e entre as dez com menos pobres proporcionalmente, cidades como Jundiaí, São José do Rio Petro e Araraquara. Famosa pelo maior porto da América Latina, por onde passam cerca de 26% das negociações internacionais do País, Santos possui outros índices que fundamentam a pesquisa. No início da semana, por exemplo, Santos comemorou um salto de 13 posições no ranking do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, também calculado pelo IBGE, onde aparece em 20 º lugar, com R$ 16,1 bilhões. As informações são do Jornal da Tarde.