Santos vai a Mirassol sem tanto encanto

Com o time bastante alterado, o Santos, líder com 22 pontos, tenta a 7ª vitória seguida no Paulista, hoje às 17 horas, contra o Mirassol, fora de casa. Sem dois dos seus principais jogadores, Neymar e Paulo Henrique, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, Dorival Júnior sai do 4-3-3 e volta ao 4-4-2, de sua preferência. Marquinhos, poupado contra o Bragantino formará o meio de campo com Rodrigo Mancha, Roberto Brum e Wesley. Robinho e André serão os atacantes. A dúvida de Dorival está entre escalar Maranhão na lateral-direita, mantendo Pará na esquerda, ou escalar Pará na direita e Wesley na esquerda.

Mesmo com a apresentação de gala na goleada por 6 a 3 contra o Bragantino, quinta-feira, o sempre prudente Dorival Júnior fez restrições. "O placar não me animou. Não se pode negar que fazer tantos gols é bom, mas tomar três, não." Embora satisfeito, exige que os jogadores pensem primeiro no coletivo e depois em dar espetáculo. "Sinceramente, não acreditava que pudéssemos atingir esse nível em que nos encontramos tão rapidamente. A equipe encaixou, mas agora chegou a hora de administrar, para saber se somos favoritos ao título."

O técnico lembra que o Santos ainda está sujeito a oscilações e, por isso, procura ser econômico nos elogios. "Também não vou lamentar as derrotas, quando elas acontecerem. Mas é bom lembrar que nossos melhores resultados foram conseguidos de maneira simples, com o time atuando de forma compactada e objetiva."

O jogo contra o Mirassol vai servir para que o treinador esqueça momentaneamente o futebol arrasador do time do meio para frente e concentre as atenções na armação de um sistema seguro de marcação.

Dorival sabe que nas fases decisivas o grau de exigência será diferente. Ele não quer ver o time tão exposto como aconteceu contra o Bragantino. Depois da marcação do quinto gol, Roberto Brum tirou uma bola em cima da risca e Felipe fez pelo menos três defesas difíceis, além de o resultado da segunda etapa ter sido 3 a 3.

O jogo de hoje promete ser também mais um duro teste para Robinho. Sem a companhia de Neymar e Paulo Henrique Ganso, o atacante deverá sofrer uma marcação mais rígida, pois será o único jogador "diferenciado" em campo.