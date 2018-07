Santos vence e é campeão da Libertadores

O Santos havia sido campeão da Libertadores em 1962 e 1963, sob o comando de Pelé. Neste ano, o destaque santista foi Neymar, de 19 anos, autor do primeiro gol da vitória que garantiu o troféu, depois do empate em 0 x 0 no primeiro jogo da final, no Uruguai. O outro gol foi marcado por Danilo, enquanto o zagueiro Durval (contra) fez o gol do Peñarol.

"É o dia mais feliz (da carreira), eu fiz história", disse Neymar ao final do jogo, enquanto alguns jogadores uruguaios se envolviam numa briga com os santistas após a partida. "Deixa esses caras pra lá, vamos comemorar."

O título do Santos, que dá direito a uma vaga no Mundial da Fifa no fim do ano, consagra os jovens Neymar e Paulo Henrique Ganso, os dois principais destaques do futebol brasileiro e maiores esperanças do Brasil na disputa da Copa América da Argentina, em julho.

É também uma vitória pessoal para o técnico Muricy Ramalho, que deixou o Fluminense e assumiu o Santos no final da fase de grupos da Libertadores, quando o clube paulista corria sério risco de ser eliminado. Muricy equilibrou mais a equipe em campo, com uma defesa forte, e conquista, assim, seu primeiro troféu de Libertadores, comemorado com uma volta no campo de mãos dadas com Pelé.

O Santos, que teve a volta de Ganso após um mês e meio afastado por causa de uma lesão muscular, começou o jogo no ataque. Logo aos 4 minutos, Elano cobrou falta e Durval, sozinho, cabeceou para fora. Cinco minutos depois, Elano chutou de fora da área e o goleiro Sosa pulou no canto para espalmar.

A partir daí, o time paulista diminuiu um pouco o ritmo. Os uruguaios se preocupavam mais em marcar e faziam tímidas aparições no ataque, sem ameaçar o goleiro Rafael.

O Santos voltou a pressionar no fim do primeiro e teve mais duas boas chances. Uma em cobrança de falta da entrada da área que Sosa defendeu bem e outra num chute do lateral-esquerdo Léo, que saiu próximo à trave.

No começo do segundo tempo, o Santos abriu o placar. O volante Arouca driblou no meio-campo e tocou para Neymar chutar de primeira, rasteiro, no canto direito do goleiro uruguaio, que caiu atrasado, aos 2 minutos. Foi o sexto gol do atacante na competição.

A partida, então, ficou mais aberta e nervosa, com alguns lances violentos. O Peñarol tentava o gol de empate, mas de maneira desordenada. E o Santos ampliou. Aos 24 minutos, Danilo, que jogou na lateral-direita, cortou a marcação e chutou de perna esquerda no cantinho, sem chances para o goleiro.

A equipe uruguaia conseguiu diminuir aos 35, quando Durval desviou contra seu próprio gol um cruzamento da direita.

Nos últimos minutos, os brasileiros desperdiçaram duas chances incríveis -- com Ganso e Zé Eduardo na mesma jogada -- e tocaram a bola à espera do apito final para comemorar com a torcida que lotou o Pacaembu.

Houve uma pancadaria geral ao final da partida, que não chegou a atrapalhar a festa santista.

Com o terceiro título, o Santos se iguala ao São Paulo como os times brasileiros com mais títulos de Libertadores.