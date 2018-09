Santuário de Aparecida deve receber 165 mil romeiros Cerca de 165 mil romeiros devem passar hoje pelo Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no interior paulista, para participar da festa da Padroeira do Brasil. Desde a última sexta-feira, o movimento na cidade é grande. Todos os 165 hotéis e pousadas estão com lotação esgotada, segundo a Secretaria de Turismo municipal.