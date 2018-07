Santuário Nacional recebe mais de 150 mil fiéis Mais de 150 mil fiéis passam pelo Santuário Nacional neste 12 de outubro. Muitos romeiros chegaram à Festa da Padroeira com caminhada pelas margens da Rodovia Presidente Dutra. A celebração é uma das maiores manifestações católicas do mundo. A missa solene, realizada em novo horário, teve a participação do governador Geraldo Alckmin, além de políticos da região do Vale do Paraíba.