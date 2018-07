São Bernardo apresenta proposta de traçado do Metrô Leve até a capital A prefeitura de São Bernardo do Campo, no ABC, entregou ontem à Secretaria dos Transportes Metropolitanos o projeto funcional do Metrô Leve, que sugere ligar o ABC à capital paulista por um trajeto de 23 quilômetros, a ser percorrido em cerca de 30 minutos.