São Bernardo ganha cirurgia plástica para voltar a enxergar

Um cão da raça são bernardo passou por cirurgia plástica para tirar o excesso de pele em volta dos olhos na Grã-Bretanha.

Boyce, de dois anos de idade, não conseguia mais enxergar, o excesso de pele formava camadas e esfregava em seus olhos.

Boyce chegou ao abrigo para cães de Canterbury, no sul da Inglaterra, com problemas de saúde e comportamento.

"A pele estava virando, então estava esfregando em seus olhos. Ele estava com os olhos muito irritados, com cascas", afirmou a tratadora do Canterbury Dog's Trust responsável por Boyce, Ashleigh Green.

"Ele estava muito deprimido. Não queria ficar aqui, não queria ficar em lugar nenhum."

"Mas agora ele está cheio de energia, quer ficar por perto. Ele está muito mais feliz", acrescentou.

O procedimento é raro entre cães. Mesmo assim, os veterinários decidiram que o melhor tratamento para Boyce recuperar a visão seria a cirurgia plástica para a retirada da pele.

"Ele realmente não conseguia ver nada, a pele estava dobrando em frente aos olhos. Ele não respondia (a outros tratamentos)", afirmou Marie Mortemousque, a veterinária que cuidou do cão.

Segundo a médica, a pele foi retirada do topo da cabeça de Boyce para que o resto do excesso de pele fosse puxado e costurado. Além disso, mais pele foi retirada da região ao lado dos olhos.

Boyce já conseguiu ser adotado e deve ir para a casa dos novos donos no próximo sábado. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.