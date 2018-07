São Bernardo tem mais duas mortes por gripe suína O município de São Bernardo do Campo, no Grande ABC paulista, confirmou hoje mais duas mortes por gripe suína, totalizando cinco óbitos pela doença na cidade, segundo a assessoria de comunicação da prefeitura. As vítimas, um homem de 50 anos e uma mulher de 25, faleceram no sábado com quadro de doença respiratória aguda grave. A mulher estava internada desde o dia 27 de julho e teve um filho uma semana antes da internação. Já o homem, que estava internado desde 20 de julho, apresentava deficiência de resposta imunológica (baixa resistência) causada pelo uso de corticoide. O diagnóstico foi confirmado pelo instituto Adolfo Lutz.