São Bernardo tem segunda morte por gripe suína Foi confirmada ontem a segunda morte por gripe Influenza A (H1N1) na cidade de São Bernardo do Campo, no Grande ABC paulista. Segundo a Secretaria de Comunicação do município, a vítima é um homem de 42 anos, morador da cidade, que morreu em 30 de julho por doença respiratória aguda grave. O resultado do exame foi comunicado pelo Instituto Adolfo Lutz na última segunda-feira. Até o momento, foram confirmados 62 casos da gripe na cidade, sendo que 15 pessoas permanecem internadas. No total, 34 pessoas internadas com suspeita da doença aguardam resultado do exame.