São Carlos tirou crianças das ruas Em São Carlos, cidade mais segura do País, segundo a pesquisa, crianças e adolescentes têm programas de educação complementar à escola no Salesianos - entidade mantida por religiosos. Os jovens participam de várias atividades e têm até cursos profissionalizantes. O padre Agnaldo Soares Lima, que foi secretário Especial da Infância e da Juventude na cidade, entre 2005 e 2006, lembra que São Carlos adota ações preventivas desde os anos 90, quando foi criado o Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. "Não temos mais crianças nas ruas", diz. O Salesianos atende 480 jovens.